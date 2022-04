Mariupol: Civilek rekedtek az Azovstal kazamatáiban

Nemcsak katonák, hanem civilek is vannak a még ukrán kézen levő Azovstal acélgyár kazamatáiban, amelyet az oroszok hevesen támadtak Mariupolban.

“Az összes felszíni épületet lerombolták. Nehézbombákat és bunkerromboló bombákat dobtak le, amely óriási pusztítást okozott. Sebesültjeink és hallottaink vannak” – mondta az ottani erők parancsnokhelyettese, akinek beszámolója szerint a pincénként 80-100 civil lehet a bunkerrendszerben, de nem tudják, hogy pontosan mennyien lehetnek, mert nem tudják elérni a bombázások miatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön jelentette be, hogy nem mennek be harcolni a föld alá az orosz katonák, helyette olyan blokádot kért az acélgyár körül, amelyen még “egy légy sem tud keresztülrepülni”.

55th day of war. 🇷🇺 continues to shell Azovstal with powerful anti-bunker bombs. The world watches the murder of children online and remains silent. Religious & world leaders can stop it by organizing humanitarian corridors. Otherwise, the blood will be on their hands, too. pic.twitter.com/b9UaGR6VSB

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022