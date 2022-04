Öt rakéta is becsapódott Lembergben

Öt rakéta érte a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) városát – közölte hétfőn a polgármester a CNN szerint.

5 missile strikes on Lviv with smoke rising from a few locations. No details of what was targeted yet or how many casualties pic.twitter.com/Q0ifaBELxc

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) April 18, 2022