Hétre emelkedett a lvivi rakétacsapás halálos áldozatainak száma

Hétre nőtt a hétfő hajnali Lviv elleni orosz rakétatámadások halálos áldozatainak a száma – jelentette be Makszm Kozickij, Lviv megye kormányzója. Elmondta, három rakéta katonai raktárakat talált el, egy pedig egy autószervízbe csapódott be. Az előzetes információk szerint a rakétákat repülőgépekről lőtték ki a Kaszpi-tenger irányából.

A BBC tudósítója a szervízről posztolt rövid videót:

Closer to the garage that was hit this morning in Lviv, latest on @BBCNews at One pic.twitter.com/lVQZttc6E7

— Dan Johnson (@DanJohnsonNews) April 18, 2022