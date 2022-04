Az elfogott brit katonák arra kérték Boris Johnsont az orosz tévében, hogy cseréljék ki őket Medvecsukra

Az Independent számolt be róla, hogy két, az ukránokkal harcoló brit katona is orosz fogságba esett. Egyiküknek, Shaun Pinnernek szombaton az orosz állami tévében volt jelenése, ahol elmondatták vele, hogy Mariupolban az ukránok oldalán harcolt, így esett hadifogságba.

A 48 éves, egykori hivatásos katona a lap szerint négy éve költözött Ukrajnába, a feleségével Donbaszban éltek. Már januárban úgy nyilatkozott a Mail on Sunday-nek, hogy nem kérdés számára, ha kell fegyverrel fogja megvédeni a családját és választott otthonát. Azok alapján, amit most az orosz médiában nyilatkozott, Pinner valóban csatlakozott az ukrán erőkhöz, egészen pontosan Mariupolban harcolt a tengerészgyalogos erőkkel.

A felbukkanása után nem sokkal a férfi családja közleményt adott ki, ebben tudatták, hogy Pinner saját elhatározásából ment négy éve Ukrajnába és rövid idő alatt beleszeretett az országba.

Nem zsoldos, nem önkéntes, hanem hivatásos katona, aki beállt az ukrán seregbe. A család most a brit kormánnyal együtt azon dolgozik, hogy szavatolják a férfi és társa biztonságát és jogait a hadifogság ideje alatt is.

Nem Pinner ugyanis az egyetlen brit katona, akit elfogtak az oroszok. Barátja, a 28 éves Aiden Aslin volt az első brit állampolgár, aki hivatalosan is csatlakozott az ukránokhoz a háborúban. Ő szintén fogságba esett. A Twitteren kering róla egy kép, amelyen megkötözve, sérülések borította arccal látható.

Aiden Aslin, who joined Ukraine’s military as a marine in 2018, appears to have been photographed restrained in handcuffs after surrendering to Russian troops https://t.co/kKXlW3BiIm

— The Telegraph (@Telegraph) April 14, 2022