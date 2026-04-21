Bejelentést tett Tiborcz István cége: így terveznek a kormányváltás után

Tiborcz István, a leköszönő miniszterelnök veje is reagált a Forbes-nak, a BDPST Group képviseletében közleményben jelezte: cégcsoportja a pénzügyi, logisztikai, ingatlanfejlesztési és turisztikai szektorokban van jelen. Ezeken a területeken a jövőben is értékteremtő beruházásokra és fejlesztésekre fókuszálnak, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdasághoz és a munkahelyteremtéshez.

A cégcsoport elkötelezett a magyarországi jelenlét mellett.

Hosszú távú stratégiája változatlan, működése továbbra is a kiszámítható, felelős vállalatirányítás és a fenntartható növekedés elvei mentén zajlik – közölték, hozzátéve, hogy a BDPST Group mindenben együttműködik a tevékenységi területeihez kapcsolódó hatóságokkal.

Tiborcz érdekeltségei jelentős részben magántőkealapokban csoportosulnak és kedvezményes állami hitelek előnyeit is élvezik,

a Tisza-kormány által ígért vagyonosodási vizsgálat ezért szinte biztosan érintené a cégcsoportot.

– állapítják meg a lapban.

Van, aki kifejezetten optimista

A Forbes legutóbbi gazdaglistája szerint Scheer Sándor az ország 16. leggazdagabb embere 194,3 milliárd forintos becsült vagyonnal. A Garancsi Istvánnal közös, több kiemelt állami beruházást kivitelező Market Építő Zrt. társtulajdonosa úgy fogalmazott a lap megkeresésére, hogy a legnagyobb lehetőséget a beruházási klíma megnyugvásában és egy stabil, az innovációt támogató gazdasági környezet megszilárdulásában látja.

A Market Zrt. a nem épp kedvező helyzetben lévő ingatlanpiacon is busás profitot és osztalékot hozott a tulajdonosainak. A BudaParton épülő irodaházak helyiségeit állami intézmények, például a MÁV is bérelhetik, hasonlóképp busás hasznot hozott a tulajdonosoknak a Városliget melletti Dürer Park irodakomplexum beruházása.

Bizakodó „a takarítás Mészárosa”

A magyar gazdaság egészét nézve a közbeszerzések jelentős része is egy szűk vállalati körhöz került, amit az Opten 2025-ös összesítése is jól mutat. Az Opten listáján a legnagyobb nyertes akkor a Kis-Szölgyémi Ferenc vezette B+N Referencia Zrt. volt. Az eredetileg takarítással foglalkozó vállalat mára ingatlanüzemeltetési profillal bővült, és tíz év alatt százszorosára növelte adózott eredményét. A Liszt Ferenc Repülőtér, a MÁV, a Készenléti Rendőrség, a Coca-Cola, az Audi és a BMW takarítási feladatait is ők látják el.

„Az elmúlt tizenhat év gazdaságpolitikája lehetőséget biztosított számunkra, hogy egy nemzetközi növekedési pályára lépjünk” – mondta megkeresésükre az egyik leggazdagabb magyar, Kis-Szölgyémi Ferenc.

Azzal folytatja, hogy ők éltek is ezzel a lehetőséggel, így már kilenc országban 33 ezer kollégával vannak jelen. Szerinte azok a vállalatok, amelyek – hozzájuk hasonlóan – az állami megrendelések mellett is megőrizték piaci kapcsolataikat, a jövőben is versenyképesek maradhatnak.

Piacvezetőként nem számítanak jelentős átrendeződésre a saját szektorukban.

