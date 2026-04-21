Alex Honnold legnagyobb riválisát sötét varázslónak becézték, a kutyájával repült és feltalálta a freebase mászást

Mikor kisfiú voltam, volt egy visszatérő álmom arról, hogy zuhanok. Ahogy idősödtem, egyre inkább azon gondolkoztam, vajon ez előrejelzi-e azt, hogy egyszer majd tényleg a halálba zuhanok?

– meséli minden idők egyik legismertebb hegymászója, bázisugrója, highline-osa, Dean Potter – de esetében talán mindenki másnál találóbb (és egyáltalán nem túlzó) jelző a fenegyerek. Potter ugyanis mindenki másnál tovább feszítette a húrt, ha már túllépett a saját keretein, új dolgokat talált ki, miközben folyamatosan küzdött saját démonaival.

És sajnos igen: tényleg a halálba zuhant, előtte azonban rajta hagyta személyiségének kézjegyét a mászóvilágon. 2015 májusában csapódott be egyik bázisugrása során a számára oly fontos Yosemite egyik sziklafalába, életéről majdnem tíz évvel később készült négyrészes dokumentumsorozat A sötét varázsló címmel, amely egy ellentmondásos, őrült zseniről szól, akinek legnagyobb nemezise maga Alex Honnold volt.