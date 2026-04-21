alex honnold bázisugrásdean potter dokumentumsorozat
Alex Honnold legnagyobb riválisát sötét varázslónak becézték, a kutyájával repült és feltalálta a freebase mászást

admin Polák Zsóka
2026. 04. 21. 18:57
Heinz Zak / HBO
Dean Potter tagadhatatlanul az egyik legfontosabb és legsokszínűbb arca volt a mászótörténelemnek – de a legmegosztóbb is. Hol kötél nélkül mászott, hol ejtőernyővel. Szakadékok fölött sétált át egy kötélen biztosítás nélkül, szárnyasruhában ugrált sziklákról a kutyájával együtt, Alex Honnolddal pedig versenyt másztak a Yosemite-ben található El Capitanon. 2015-ben egy bázisugrás során szenvedett halálos balesetet, amit híres pályatársai közül sokan úgy kommentáltak: nagyon szomorú, de egyáltalán nem meglepő. Sötét varázslónak becézték, most ezzel a címmel készült róla négyrészes dokumentumsorozat, amely az HBO-n látható.

Mikor kisfiú voltam, volt egy visszatérő álmom arról, hogy zuhanok. Ahogy idősödtem, egyre inkább azon gondolkoztam, vajon ez előrejelzi-e azt, hogy egyszer majd tényleg a halálba zuhanok?

– meséli minden idők egyik legismertebb hegymászója, bázisugrója, highline-osa, Dean Potter – de esetében talán mindenki másnál találóbb (és egyáltalán nem túlzó) jelző a fenegyerek. Potter ugyanis mindenki másnál tovább feszítette a húrt, ha már túllépett a saját keretein, új dolgokat talált ki, miközben folyamatosan küzdött saját démonaival.

És sajnos igen: tényleg a halálba zuhant, előtte azonban rajta hagyta személyiségének kézjegyét a mászóvilágon. 2015 májusában csapódott be egyik bázisugrása során a számára oly fontos Yosemite egyik sziklafalába, életéről majdnem tíz évvel később készült négyrészes dokumentumsorozat A sötét varázsló címmel, amely egy ellentmondásos, őrült zseniről szól, akinek legnagyobb nemezise maga Alex Honnold volt.

A cikkből többek közt kiderül

  • miért robbant ki köztük éveken át tartó versengés Alex Honnolddal,
  • hogyan oldotta meg, hogy kutyája, Whisper is ugorhasson vele a sziklákról,
  • miért volt nehéz természet,
  • és mi látható a halálos balesetét rögzítő felvételen.
