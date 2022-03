Rácz András: Oroszország nem fog Ukrajnánál tovább menni

Hosszú interjút adott a Portfoliónak Rácz András Oroszország-szakértő, aki beszélt a már több mint egy hónapja húzódó háború eddigi tanulságairól, és a a konfliktus rendezésének lehetőségeiről.

Rácz is megerősíti azt a vélekedést, hogy Oroszország villámháborúra készült, a vezetők előzetesen azt gondolhatták, hogy 2-3 nap alatt könnyű szerrel el tudják foglalni egész Ukrajnát. Ennek is tulajdonítható a háború első pár napjában feljegyzett több vakmerő, szakmaiatlan katonai manőver is. A kőkemény ukrán ellenállást látva azonban az oroszok is jóval racionálisabbak lettek.

A szakértőnek vannak kétségei azzal kapcsolatban, hogy Oroszország valóban el akarja-e foglalni Kijevet, mégis a háború legfontosabb frontjaként jelölte meg az ukrán fővárost.

Azzal, hogy támadják a fővárost, pusztítják a polgári infrastruktúrát, szenvedést okoznak a polgári lakosságnak, nyomást lehet helyezni az ukrán vezetésre anélkül is, hogy konkrétan el kellene foglalni Kijevet(…) Másrészt mivel Kijev egy olyan célpont, amelyet Ukrajnának mindenképpen meg kell védenie, Kijevet támadva tulajdonképpen oda lehet vonzani az ukrán haderő maradék erőit, és adott esetben Kijev környékén megsemmisíteni őket. Tehát stratégiai fontosságú hely, a háború legfontosabb frontja.

A fővárossal ellentétben Rácz szerint mindenképp kell az oroszoknak Mariupol, aminek elfoglalásával teljesen el is vágnák az oroszok Ukrajnát az Azovi-tengertől. Ezen kívül a Dnyeper bal partján valószínűleg minden fontosabb várost megpróbálnak elfoglalni vagy legalább körbezárni, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket a városokat meg is akarnák tartani.

Rácz szerint bár vannak háborúellenes tiltakozások Oroszországban, a társadalmi bázis jelenleg stabil, a szankciók azonban könnyen átfordíthatják a közhangulatot, főleg a fiatalok és a középosztály esetében, akiket Oroszország épp most vág el teljesen a nyugati világtól.

Mindennel együtt nem tart attól, hogy a konfliktus végül olyannyira elfajulna, hogy egy harmadik világéges kerekedne belőle, szerinte ez továbbra is egy regionális háború, amelyben Oroszország és Belarusz harcol Ukrajna ellen. Rácz szerint orosz részről egyébként sincs valódi szándék a NATO-val való konfrontációra.