Norris törte meg a Mercedes időmérős egyeduralmát

Az egy hónapos szünet után folytatódó sorozatban az első miami szabadedzést Leclerc nyerte a Ferrarival, mögötte a négyszeres világbajnok Verstappen (Red Bull), valamint a mclarenes Piastri zárt. A szabadedzés azt mutatta, hogy a három csapat, amely jelentős fejlesztésekkel érkezett Miamiba, egyből villantani tudott.
Alonsóék továbbra is csak szenvednek
A sprintkvalifikáció első etapjában a McLaren és a Ferrari vitte el az első négy helyet, Norris egy századdal előzte meg meg Leclerc-t, a kiesők táborába pedig Lawson (RB), Ocon (Haas), Pérez (Cadillac), Bottas (Cadillac), Alonso (Aston Martin) és Stroll (Aston Martin) tartozott.
A Q2 aztán Leclerc elsőségét hozta, akit Piastri és Hamilton (Ferrari) követett, Bortoleto (Audi), Hülkenberg (Audi), Bearman (Haas), Albon (Williams), Sainz (Williams) és Lindblad (RB) számára pedig befejeződött a sprintidőmérő.
Az utolsó etapban Norris bement 1:28 perc alá, és ezt rajta kívül senki nem tudta megugrani. A vb-éllovas Antonelli (Mercedes) az időmérő legvégén befurakodott a két McLaren közé, Leclerc pedig végül a negyedik helyet csípte meg.
Norris győzelme azt jelenti, hogy ez volt az idei első időmérő, amely nem a Mercedesek sikerét hozta.
Ugyanaz várható, mint két éve?
A McLaren a 2024-es idényben is komoly fejlesztési csomaggal érkezett Miamiba, ahol Norris megnyerte a futamot, és a brit pilóta ettől akkora lendületbe jött, hogy Verstappent is megszorongatta, bár végül a holland klasszis söpörte be zsinórban negyedik vb-címét.
A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez – sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – pontot. A rövid távú viadalt szombaton – magyar idő szerint – 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést rendezik majd Miamiban.
A sprintfutam rajtsorrendje:
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
4. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
5. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
8. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
9. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Esteban Ocon (francia, Haas)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)