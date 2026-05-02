Norris törte meg a Mercedes időmérős egyeduralmát

Az egy hónapos szünet után folytatódó sorozatban az első miami szabadedzést Leclerc nyerte a Ferrarival, mögötte a négyszeres világbajnok Verstappen (Red Bull), valamint a mclarenes Piastri zárt. A szabadedzés azt mutatta, hogy a három csapat, amely jelentős fejlesztésekkel érkezett Miamiba, egyből villantani tudott.

Alonsóék továbbra is csak szenvednek

A sprintkvalifikáció első etapjában a McLaren és a Ferrari vitte el az első négy helyet, Norris egy századdal előzte meg meg Leclerc-t, a kiesők táborába pedig Lawson (RB), Ocon (Haas), Pérez (Cadillac), Bottas (Cadillac), Alonso (Aston Martin) és Stroll (Aston Martin) tartozott.

A Q2 aztán Leclerc elsőségét hozta, akit Piastri és Hamilton (Ferrari) követett, Bortoleto (Audi), Hülkenberg (Audi), Bearman (Haas), Albon (Williams), Sainz (Williams) és Lindblad (RB) számára pedig befejeződött a sprintidőmérő.

Az utolsó etapban Norris bement 1:28 perc alá, és ezt rajta kívül senki nem tudta megugrani. A vb-éllovas Antonelli (Mercedes) az időmérő legvégén befurakodott a két McLaren közé, Leclerc pedig végül a negyedik helyet csípte meg.

Norris győzelme azt jelenti, hogy ez volt az idei első időmérő, amely nem a Mercedesek sikerét hozta.

Ugyanaz várható, mint két éve?

A McLaren a 2024-es idényben is komoly fejlesztési csomaggal érkezett Miamiba, ahol Norris megnyerte a futamot, és a brit pilóta ettől akkora lendületbe jött, hogy Verstappent is megszorongatta, bár végül a holland klasszis söpörte be zsinórban negyedik vb-címét.

A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez – sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – pontot. A rövid távú viadalt szombaton – magyar idő szerint – 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést rendezik majd Miamiban.