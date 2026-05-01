Hét hónap után talált be a felcsúti csatár, távolodik a bronztól a ZTE

Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. születésnapját ünneplő Csonka fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított.

A felcsútiak Németh András révén egyenlítettek, aki szeptember huszonhetedike óta először volt eredményes, majd a védelmi hibát kihasználó Lukács góljával fordítottak, a válogatott csatár ezzel beérte a góllövőlista éllovasát, a 16 találatnál járó újpesti Matkót.

Állta a sarat a vendégvédelem

A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, de a Szappanos kapus által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét.

A hajrában visszaállt a korábbi rend, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütőerő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről, olvasható az MTI tudósításában.