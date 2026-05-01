Hét hónap után talált be a felcsúti csatár, távolodik a bronztól a ZTE

Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. születésnapját ünneplő Csonka fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított.
A felcsútiak Németh András révén egyenlítettek, aki szeptember huszonhetedike óta először volt eredményes, majd a védelmi hibát kihasználó Lukács góljával fordítottak, a válogatott csatár ezzel beérte a góllövőlista éllovasát, a 16 találatnál járó újpesti Matkót.
Állta a sarat a vendégvédelem
A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, de a Szappanos kapus által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét.
A hajrában visszaállt a korábbi rend, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütőerő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről, olvasható az MTI tudósításában.
NB I 32. forduló:
Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC 1-3 (1-2)
Zalaegerszeg, 4732 néző
v.: Zierkelbach
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Victory, Várkonyi, López (Bitca, 72.) – Amato, Szendrei – Kiss B., Maxsuell (Alfonso, 85.), Skribek – Joao Victor (Daniel Lima, 72.).
Puskás Akadémia: Szappanos – Harutjunjan, Szolnoki, Markgráf – Maceiras (Orján, 85.), Okeke (Kern, 88.), Duarte (Golla, 88.), Nagy Zs. – Németh A., Szemel (Magyar, 72.), Lukács.
gól: Csonka (7.), illetve Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
sárga lap: Maxsuell (37.), López (65.), illetve Duarte (11.), Németh A. (25.), Okeke (33.), Markgráf (90.)
A forduló további programja:
szombat:
MTK Budapest – Nyíregyháza Spartacus FC 13.00
Kolorcity Kazincbarcika SC – Kisvárda Master Good, Miskolc 16.00
ETO FC – Diósgyőri VTK 19.15
vasárnap:
Paksi FC – Debreceni VSC 13.30
Újpest FC – Ferencvárosi TC 16.00
A tabella:
1. ETO FC 31 18 9 4 60-30 63
———————————————————-
2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59-31 62
3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47-35 50
———————————————————-
4. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49-40 48
5. Paksi FC 31 13 8 10 55-43 47
6. Puskás Akadémia FC 32 13 6 13 41-41 45
7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40
8. Kisvárda Master Good 31 11 7 13 35-46 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 31 10 8 13 44-54 38
10. MTK Budapest 31 9 9 13 52-59 36
———————————————————-
11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38-58 28 – kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 31 5 3 23 27-67 18 – kiesett
1.: BL-selejtező
2-3.: KL-selejtező
11-12.: kieső