Márki-Zay üzent Zelenszkijnek

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a Duna-parti cipőkről posztolt képet, ahová nemrég Ukrajnával szolidarító aktivisták újabb cipőket tette ki, miután az ukrán elnök azt mondta Orbán Viktornak, hogy menjen el megnézni a cipőket, ha meg akarja érteni, mi történik Mariupolban.

Márki-Zay azt írja, hogy a magyarok hallották a szavait és sosem felejtenek. Ő pedig várja a napot, amikor végre személyesen találkozhatnak a Duna partják, hogy Európáról és a két ország békés együttéléséről beszélhetnek.

The people of 🇭🇺 heard your words, Mr. President @zelenskyyUa ! We shall never forget. I look forward to the day when I can meet you here in person on the banks of the Danube, to exchange thoughts on the 🇪🇺 future and peaceful coexistence of our nations.

(Photo credit: Euronews) pic.twitter.com/cWDhRx7Q3h

— Márki-Zay Péter (@markizaypeter) March 28, 2022