Ukrán külügyminisztérium: Minden álnépszavazás semmis Ukrajna megszállt területein

Az ukrán külügyminisztérium vasárnap közölte: a megszállt területein megtartott álnépszavazások „érvénytelenek és semmisek”.

Emlékezetes, hogy a kelet-ukrajnai Luhanszki Népköztársaság szeparatista vezetője korábban azt mondta, hamarosan népszavazást tarthatnak az Oroszországhoz való csatlakozásról. Ezt a Reuters hírügynökség írta meg az önmagát kikiáltó köztársaság hírügynökségére hivatkozva.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleg Nikolenko vasárnap délután a Twitteren annak a véleményének adott hangot, hogy

Szerinte ehelyett Oroszország még erősebb nemzetközi válaszlépésekkel néz szembe, ami tovább súlyosbítja elszigetelődését.

Három nappal azelőtt, hogy február 24-én orosz csapatokat vezényeltek Ukrajnába, Vlagyimir Putyin orosz elnök független államként ismerte el az Ukrajnától elszakadt Luhanszk és Donyeck régiókat, ám a világ többi része továbbra is Ukrajna részének tekinti őket.

Fake referendums in the occupied parts of Ukraine are null and void. No country in the world will ever recognize the forceful change of Ukraine’s internationally recognized borders. Instead, Russia will facе an even stronger international response, further deepening its isolation