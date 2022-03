Településeket kezdhettek el visszafoglalni az ukránok

A Kyiv Independent arról ír, hogy Poltavka és Maljnivka falukat visszafoglalta az ukrán hadsereg Zaporizszsja régióban, és Trostjanec települést még korábban visszafoglalhatták. Ezek mind Szumi régióban vannak, körülbelül 30 kilométerre az orosz határtól.

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.

On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022