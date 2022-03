Robbanásokat hallottak Lvivben

A CNN helyszínen lévő riportere arról számolt be szombat délután, hogy három robbanást követően füst szállt fel a nyugat-ukrajnai Lviv közelében. John Berman azt mondta, nem észlelték, hogy a várost találat érte volna, de egy domb mögül fekete füst szállt fel. A városban légiriadó is volt.

Several large explosions and now this in Lviv #Ukraine️ pic.twitter.com/vylaivZI5t

— Barbara Miller (@abcbarbm) March 26, 2022