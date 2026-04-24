„Mennyi esély volt erre?” – ennél tökéletesebben időzített fotót aligha fog ma látni

Petr Horálek, Josef Kujal - Instagram
admin Lányi Örs
2026. 04. 24. 07:49
Két szerencsés cseh fotós lenyűgözően időzített felvételt készített egy meteorról, amely épp a C/2025 R3 (PanSTARRS) üstökös előtt suhant el, miközben a háttérben egy 15. századi vár húzódik meg – írja a Live Science.

Petr Horálek és Josef Kujal április 18-án, helyi idő szerint hajnali 4:15 körül örökítették meg a kozmikus véletlent a 15. századi Kunětická Hora vár romjai felett Közép-Csehországban. A fotósok eredetileg a C/2025 R3 (PanSTARRS) üstökös hosszú csóváját próbálták megörökíteni, amikor egy fényes tűzgömb suhant át az égen, épp a célpontjuk előtt.

 

Ritka alkalom

Az Európai Tűzgömb Hálózat jelentése később megerősítette, hogy a fényes objektum egy meteor volt, amely egy Lengyelország felett, röviddel a Föld légkörébe való belépés után felrobbant aszteroida következménye volt.

Mennyi esély volt erre?

– írta Instagram-bejegyzéséhez a fotós, kiemelve, hogy ez volt az utolsó esély az üstökös közép-európai lefotózására. Ha ugyanis mindössze 15 perccel később készítették volna el a fotót, a felkelő nap fénye valószínűleg eltakarta volna az üstökös csóváját.

