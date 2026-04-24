Videón, ahogy a karmester véletlenül kiveri a szólista kezéből a több százmilliós hegedűt

Nemcsak a koncert hangjai tölthették el borzongással azokat a zenerajongókat, akik részt vettek a finn Lahti városának szimfónikus zenekara által adott egyik legutóbbi koncerten, hiszen az előadás végén az elemébe kerülő karmester véletlenül kiverte a zárótételt játszó szólista kezéből a rendkívül értékes, 18. században készített hegedűjét – számolt be a Daily Mirror.

Az eset a zenekar hazájában, Finnországban történt még múlt csütörtökön, azaz április 16-án, de a Matthew Halls nevű karmester figyelmetlenségének a szólista, Eline Vahala kiváló reflexeinek következtében szerencsére nem okozott komolyabb problémát.

Ellentétben azzal, amikor egy amerikai hegedűművész 20 éve használt vonója éppen egy koncert közben adta be a kulcsot.

A reflexei segítették ki a szólistát

A rockkoncertek gitártörését idéző jelenetet megörökítő felvételen végignézhetjük, ahogy Vahala a sokk hatására eltakarja az arcát, miközben a nagy becsben tartott hangszere megpördül a levegőben. A szólista azonban egy pillanat alatt reagált: lábát a hegedű alá csúsztatta, ezzel tompítva az ütközést, és megakadályozva a katasztrofális károkat.

Bár a pingpongozó vonósnégyeshez képest talán a kanyarban sincsen a reflexeivel, Vahala a lélekjelenlétének hála meg tudta menteni a ritka hegedűt, amit a híres mester, Giovanni Battista Guadagnini. A hangszer összetörése egyébként az eszmeiérték-vesztés mellett súlyos anyagi kárt is jelentett volna, hiszen a hasonló hegedűk ára egy és hárommillió euró (364 millió és 1,093 milliárd forint) között mozog.

A violinista Elina Vähälä deixou cair o seu raro violino de um milhão de euros a meio de um concerto na Finlândia, mas o instrumento sobreviveu à queda sem um único risco e a atuação prosseguiu normalmente. pic.twitter.com/M3XWXrc1HL — Mundo Vivo (@mundo__vivo) April 19, 2026

Egy rövid szünet után folytatták is a koncertet

A sokkoló baleset után a koncertet rövid időre szüneteltették, amíg az értékes hegedűt megvizsgálták, majd visszaadták Vahalának, hogy a koncert folytatódhasson. Bár a hegedű sértetlennek tűnt, a zenész később elmondta, hogy a hangzása kissé megváltozott, ami arra utal, hogy a hangszer belsejében apró elmozdulás történt, vagy meglazult egy illesztés.

„Hihetetlen szerencsém volt, hogy sikerült a lábammal eltakarni” – mondta Vahala. Majd azt is hozzátette, hogy valójában nem emlékszik magára a pillanatra, és csak később vette észre, amikor visszanézte a videót.

Ezután pedig arról beszélt, hogy ez a hegedű számára nem csak egy hangszer, hiszen a hosszú évek alatt alkalmazkodott a játékstílusához, ezért úgy érzi, hogy egymás „szerves részeivé” váltak.

A hangszert később javításra elvitték egy szakemberhez, aki megerősítette, hogy a sérülés csekély volt, csupán egy varrat oldódott meg. Jarkko Niemi hegedűkészítő szerint a kimenetel sokkal rosszabb is lehetett volna, hiszen az ilyen esések könnyen repedéseket okozhatnak, vagy akár el is törhetik a hegedű nyakát.

Matthew Halls elnézést kért a balesetért, míg a zenekar támogatását fejezte ki a szólista iránt. Vahala pedig azt nyilatkozta, hogy nem a karmesterre haragszik, és reméli, hogy a helyreállított hangszerével folytathatja a fellépéseket a közelgő koncerteken.