Lavrov külügyminiszter londoni szuper luxusban élő mostohalányát is szankciókkal sújtják

Szinte naponta érkeznek hírek olyan orosz állampolgárokról, akik eddig gondtalanul élték a szuper gazdagok életét Nyugat-Európában, ám az Ukrajnával szemben indított háború miatt hirtelen kellemetlen helyzetbe kerültek.

A Daily Mail szerint az orosz oligarchákat érintő szankciók legújabb Nagy-Britannia-i célpontja Szergej Lavrov mostohalánya.

A 26 éves Polina Kovaleva jelenleg London elitnegyedében lakik egy olyan házban, amelynek 44 millió font (azaz körülbelül 2 milliárd forint) a piaci értéke.

A fiatal hölgy korábban egy bristoli bentlakásos magániskolába járt, majd a Loughborough Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát. Később a londoni Imperial College-ban végzett közgazdaságtan és üzleti stratégia szakon.

Kovaleva a Gazpromnak, az orosz energiaipari óriásvállalatnak is dolgozott: a lap szerint céges fúziókban és felvásárlásokban működött közre.

A brit bulvárlap azt is írja, hogy nem tudni, ki állta a házvásárlás számláját, de a hivatalos adatok szerint Kovaleva 21 éves korában, 2016-ban hitel nélkül fizette ki a hatalmas vételárat a Kensington High Streeten található ingatlanért.

A lap szerint a lány édesanyja, Szvetlana Poljakova, Lavrov külügyminiszter „nem hivatalos felesége”. Az 51 éves nő szintén az orosz külügyminisztériumban dolgozik, és minden külföldi útjára elkíséri Lavrovot. Kettejük kapcsolata egészen 2000-es évek elejére nyúlik vissza.

A fiatal lány korábban a nyugat-londoni Holland Parkban élt, az akkori lakása az orosz nagykövetség tulajdona volt.

A brit külügyminisztérium azt állítja, azzal, hogy Kovaleva is célkeresztbe került, „erős jelzést küldtek azoknak, akik felelősek az orosz agresszióért, hogy a szankciók rájuk is vonatkoznak”. A csütörtöki bejelentés azonban nemcsak Lavrov családját érintette, orosz „oligarchákkal, vállalkozásokkal és bérgyilkosokkal” szembeni új szankciósorozat részeként a hírhedt Wagner-csoport számláit is zár alá vették. A lap kiemeli, hogy a „Vlagyimir Putyin magánhadseregének” nevezett csoportot vádolják azzal, hogy próbálta meggyilkolni Volodimir Zelenszkijt és más magas rangú ukrán politikusokat.