Lvivben kitettek annyi babakocsit egy térre, ahány gyerekáldozatot követelt eddig a háború

Annyi babakocsit tettek ki Lviv egyik központi terére, ahány gyermekáldozatot követeltek eddig az orosz támadások Ukrajnából. A hivatalos adatok szerint az orosz erők eddig 109 gyereket öltek meg, illetve több mint 130 gyerek sérült meg a támadásokban.

⚡️Strollers have been put in central Lviv on March 18, representing the number of children killed in Russia's war against Ukraine.

According to Prosecutor General’s Office, Russian forces have killed 109 children and injured more than 130 since Feb. 24.

📷 Asami Terajima pic.twitter.com/OGtrIsElHi

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 18, 2022