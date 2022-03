Oroszország továbbra is fizeti az államadóssággal kapcsolatos kötelezettségeit

Oroszország nem mond le az államadóssággal kapcsolatos kötelezettségeiről, és rubelben fizet, amíg a nyugati országok fel nem oldják arany- és devizatartalékaikat – jelentette be Anton Sziluanov pénzügyminiszter vasárnap. A nyugati országok mintegy 300 milliárd dollárt fagyasztottak be, ami a tájékoztatás szerint az Orosz Föderáció tartalékainak a fele.

A féléves lejáratú orosz államkötvény kamata március elején már 24 százaléknál járt, holott egy hónappal korábban csak 10 százalék volt és nőtt az egyik legfontosabb csődkockázati mutató, a CDS-felár is. Az orosz jegybank ezt követően kénytelen volt 9,5 százalékról azonnal 20 százalékra emelni az alapkamatot, hogy tompítsa a pánikot.

Russian Finance Minister:

"Russia doesn't renounce its obligations on the state debt and will pay in rubles until Western countries unfreeze their gold and foreign exchange reserves. About $300 billion has been frozen, which is half of the reserves of the Russian Federation."

