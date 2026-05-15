Betörtek a halottasházba, majd letépték a fali hősugárzót, és hazavitték

Betört két férfi a tarnaleleszi temetőben lévő halottasházba, majd letépték a falról a fali hősugárzót, és hazavitték. Az Egri Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a tolvajok ellen.

Kósné Kovács Odett, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a két férfi tavaly, halottak napja idején tört be a temető halottasházának mosdójába.

Befeszítették az ajtót, majd leszakították a falról a hősugárzót, és azt az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel húszezer forint volt, amelynek nagyobb része megtérült.

A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételimunka-intézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta az elkövetőkkel szemben.

