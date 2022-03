Fehér lappal tüntetett, letartóztatták

Szombaton a háború ellen tüntettek Nyizsnyij Novgorod- ban, az ötödik legnagyobb orosz városban.

Egy nő felirat nélküli, teljesen üres papírlappal demonstrált, ám az orosz rendőröknek ez nem tetszett, és letartóztatták.

Police in Nizhny Novgorod arrested a demonstrator today for protesting with a blank sign. Welcome to Russia in 2022. pic.twitter.com/YprwDqex8V

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 12, 2022