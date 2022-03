Menekültekre költené az orosz olajvásárlásból származó nyereségét a Shell

Európa legnagyobb olajtársasága, a Shell bejelentette, hogy a közelmúltban az orosz nyersolaj vásárlásából származó nyereségét egy ukrán menekülteket segítő alapnak adományozza.

– áll az olajtársaság közleményében. Eszerint a következő napokban és hetekben a vállalat együttműködik a humanitárius- és segélyszervezetekkel, hogy meghatározzák, mire is költik el a pénz. Hogy mekkora összegről van szó, az nem derült ki.

A Shell olajtársaság az ukrajnai orosz invázió előtt jelentős kedvezménnyel vásárolta az olajat Oroszországból. Dmitro Kuleba ukrajna külügyminiszter szombaton egy Twitter-bejegyzésben élesen bírálta a cég gyakorlatát utalva arra, hogy az olaj „ukrán vértől bűzlik”.

Dmitro Kuleba a szombati posztjában azt írta, azt mondták neki, hogy a Shell előző nap „diszkérten” olajat vásárolt Oroszországtól, majd azt a kérdést tette fel:

A külügyminiszter ezután felszólította a multinacionális nagyvállalatokat, hogy tartózkodjanak az Oroszországgal való üzleteléstől. Az olajtársaság még aznap megtette bejelentését.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.