Forbes: Lefoglalták az egyik orosz oligarcha jachtját Hamburgban

A német hatóságok Hamburgban lefoglalták Aliser Uszmanov orosz oligarcha óriásjachtját – írja három hajóipari forrásra hivatkozva a Forbes. A 156 méter hosszú Dilbar nevű jacht a becslések szerint közel 600 millió dollárt ér. Uszmanov hétfőn került rá az Európai Unió szankciós listájára és csak a nyugati országokban legalább 280 millió dollár értékű ingatlanvagyonnal rendelkezhet.

A Forbes azt írja, hogy a jacht az egyik német hajóépítő cég szárazdokkjában volt tavaly október óta javítási munkák miatt. A hajót a Lürssen nevű cég készítette el 52 hónap alatt, mielőtt Uszmanov 2016-ban megvette volna.

#Breaking: according to three yacht industry sources who spoke to @Forbes, German authorities have seized the mega-yacht Dilbar, owned by #Russian #billionaire Alisher Usmanov. It had been in Hamburg for a refit since October. Read our exclusive here: https://t.co/IwnUqRmGJM

— Giacomo Tognini (@giacomotognini) March 2, 2022