Visszaszerezték az irányítást Harkivban az ukránok

Az ukrán erők visszaszerezték az irányítást Harkiv városa felett – közölte a régió kormányzója, Oleh Sznyehubov.

A fegyveres erők, a rendőrség és a védelmi erők dolgoznak, a várost teljesen megtisztították az ellenségtől.

A BBC (amely egy videót is közzétett a Harkivban folyó harcokról) arról ír, hogy Ukrajna második legnagyobb városában továbbra is változékony a helyzet, és nehéz ellenőrizni az információkat, de valóban úgy látszik, hogy Harkiv, ahová vasárnapra virradóra jutottak be az orosz csapatok, visszakerült ukrán ellenőrzés alá.