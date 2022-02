3 milliárd forintnyi jent adományozott egy milliárdos Ukrajnának

Mikitani Hiroshi japán milliárdos egymilliárd jent (csaknem hárommilliárd forint) adományozott humanitárius célra Ukrajnának.

A Rakuten online piactér tulajdonosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek levelet is írt, amelyet vasárnap Twitter-oldalán tett közzé.

olvasható a milliárdos üzenetében, aki 2019-ben személyesen is találkozott Zelenszkijjel Kijevben.

fogalmazott Mikitani Hiroshi. Egyben reményét fejezte ki, hogy az ukrán nép a lehető leghamarabb ismét békében élhet. Mint írta, adományát az erőszak áldozataivá vált ukránok támogatásának szenteli. Hozzátette, hogy továbbra is támogatni fogja Ukrajnát.

僕達にできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしました。

Consulting with my family, we Mikitani family have decided to donate 1 billion yen to Ukraine.

Attached is my letter to President Zaranskyy. Our hearts are with you. pic.twitter.com/w4LAPs7nt7

