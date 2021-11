Bombázókat vezényelt Moszkva a belarusz légtérbe

Moszkva és Minszk is az EU-t hibáztatja a helyzet eszkalálódásáért, holott gyanús módon került a határra sok migráns.

Mint többször írtunk róla mostanság, pattanásig feszült a helyzet a belarusz-lengyel határon. A gyanú szerint Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök – akinek újraválasztását állítólag széleskörű csalások övezték, majd hatalmas tüntetések követték – maga utaztat migránsokat és menekülteket Minszkbe, majd onnan az Európai Unió határához. Elmondások szerint belarusz fegyveresek tolják a drótakadályokkal megerősített határhoz a két tűz közé szorult embereket.

Kapcsolódó Pattanásig feszül a húr a lengyel-fehérorosz határon Lengyel rohamrendőrök vonultak ki Lengyelország keleti határára, miután hétfőn több száz migráns próbált átjutni a szögesdrót-kerítésen

Már az is elhangzott uniós vezetők szájából, hogy voltaképp az orosz vezetés áll az egész mögött. Ezt a narratívát erősítheti a Reuters szerdai híre, miszerint Moszkva két, nukleáris csapásra is képes, Tupoljev Tu-22M3 típusú stratégiai bombázót vezényelt a belarusz légtérbe, támogatandó szomszédját. A döntés azt követte, hogy az EU új szankciókat akar kivetni Minszkre, épp a mesterséges menekültkrízis miatt.

A menekültek az éjszaka folyamán át-áttörtek a megerősített határon, amit már kb. 15 ezer lengyel katona, határőr, rendőr vigyáz. A helyzet annyira tűrhetetlen, hogy már Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is elítélte. Közölte:

E férfiak, nők és gyerekek százait nem szabad arra kényszeríteni, hogy még egy éjszakát a fagyos időben töltsenek megfelelő szállás, élelem, víz és orvosi ellátás nélkül.

Ororszország természetesen az EU-t kárhoztatja a helyzet alakulásáért, mondván meg akarja fojtani Belaruszt a határ lezárásával és a szankciókkal. A Kreml szerint Mateusz Morawiecki Moszkvát hibáztató mondatai felelőtlenek voltak, és közvetlen Minszkkel kéne tárgyalni a helyzetről. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is figyelmeztette az Uniót, ne kerüljön egy veszélyes spirálba.

Eközben csak kedden 599 illegális határátlépést akadályoztak meg a lengyel határőrök, 9 embert tartóztattak le és 48 embert küldtek vissza. A szomszédos Litvániában is hasonló a helyzet, kedden 281 bevándorlót fordítottak vissza a határon. Hét ember már bele is halt a sikertelen átkelésbe. Az EU mindezek miatt a következő szankciós csomagba már a belarusz belügyminisztert is belefoglalta 30 másik egyén és szervezet mellett.