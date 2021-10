Amerikaiak képzik ki a tajvani katonákat

A tajvani elnök a CNN hírtelevíziónak adott csütörtöki interjújában elismerte, hogy állomásoznak a szigeten amerikai katonák, akiknek feladatai közé tartozik tajvani katonák kiképzése.

Védelmi képességünk növelése érdekében széleskörűen együttműködünk az Egyesült Államokkal,

jelentette ki az interjúban Caj Jing-ven, aki mindazonáltal nem árulta el, hány amerikai katona állomásozik Tajvanon, csupán annyit mondott: „kevesebb, mint gondolják az emberek”. Az elnök emellett ismét hitet tett a tajvani demokrácia és szabadság védelme mellett, és hazáját független országnak nevezte. Hangsúlyozta: biztos abban, hogy az Egyesült Államok Tajvan védelmére kelne, ha Kína megtámadná.

Csju Kuo-cseng tajvani védelmi miniszter a bejelentéssel kapcsolatban csupán annyit mondott, a tajvani-amerikai együttműködés régi és intenzív. A tárcavezető hangsúlyozta továbbá, hogy Tajvannak kötelessége megvédenie magát, és nem lehet teljes mértékben mások segítségére utalva.

Jóllehet a tajvani sajtót és egyebek között a Reuters hírügynökség is korábban már hírt adott arról, hogy a szigeten amerikai katonák állomásoznak, elemzők attól tartanak, hogy ennek hivatalos megerősítése Tajpej részéről tovább mélyíti a Tajvan és Kína között lévő ellentéteket.

Az elmúlt időszakban Kína fokozta katonai tevékenységét a térségben. Kínai harci repülőgépek többször is megsértették a tajvani légteret, a nemzetközi sajtóban megjelent összesítés szerint október elseje óta több mint 150 kínai repülőgép repült be a légtérbe. Peking politikai eszközeinek kijátszása mellett nyomásgyakorlásként már korábban is tartott hadgyakorlatokat a sziget körül, illetve soha nem zárta ki az erővel való egyesítés lehetőségét.

Az Egyesült Államok ugyan hivatalos diplomáciai kapcsolatot nem tart fenn Tajvannal, de a sziget legnagyobb fegyverszállítója, és rendszeresen küld hadihajókat a Tajvani-szorosba a szabad hajózás elve érvényesítésének demonstrálására. Az amerikai katonák esetleges tajvani jelenlétével kapcsolatban a kínai külügyminisztérium októberben már jelezte: Peking elvárja, hogy az Egyesült Államok szakítson meg minden katonai együttműködést Tajvannal, és állítsa le a fegyvereladásokat is.

Az 1949-től saját politikai vezetéssel bíró Tajvant Peking Kína szakadár tartományának tekinti. Viszonyuk többéves közeledés után 2016-ban ismét fagyossá vált, mert a függetlenségpárti Caj Jing-ven lett a tajvani elnök, aki a status quo fenntartása és a sziget önvédelmi képességeinek erősítése mellett kötelezte el magát.

(MTI)