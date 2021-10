Elszállt a kávé ára, előbb-utóbb a pénztárcánk is megérezheti

Ötéves csúcsot döntött a kávé világpiaci ára. A legjelentősebb kávézóláncoknak még van raktárkészletük a korábban, alacsonyabb áron beszerzett kávéból, de egyre nő a nyomás a gyártókon.

Brazíliai esőért és a vietnámi koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásáért imádkoznak a globális kávéipar legjelentősebb szereplői, többek közt ugyanis ezen a két tényezőn múlik, hogy hosszú távon merre mozdul el a kávé ára.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a 24.hu megkeresésére arról beszélt, hogy a braziloknál lesújtóan alakultak az elmúlt hónapok, a szüret előtt ugyanis fagyott, a cserjék jelentős része menthetetlenné vált, a növények elpusztultak, ezt pedig egy komoly szárazság követte.

A szakértő elmondta, a rossz időjárási körülmények miatt az utóbbi 5 év legmagasabb arabica kávé áraival találkozhatunk a világpiacon. A kereskedés 35 kilós zsákokban zajlik, a közelmúltban az ár elérte a 220 dollárt, majd egy kisebb korrekciónak köszönhetően visszakúszott 187 dollár környékére. Ez az elmúlt esztendőkhöz viszonyítva még mindig rendkívül magasnak számít.

Emlékeztetett, a csúcs a 2010-es évek legelején volt, amikor a 250 dollárt is meghaladta a kávé ára. Most már valószínűtlen, hogy ezt a szintet átlépi a kereskedés, de 100 százalékos biztonsággal nehéz kijelenteni bármit is, hiszen az időjárás kiszámíthatatlan.

A jobb idő hatására kezdtek el csökkenni az utóbbi hetekben valamelyest az árak. Nemcsak Brazíliában, hanem a közép- és dél-amerikai kávétermesztő országokban is mindenki az esőt figyeli most, ami a termesztés szempontjából kulcsfontosságú ebben az évszakban

– magyarázta Török Lajos.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a pandémia okozta szállítási nehézségek sem segítettek az iparágon, a fennakadások szintén felhajtották a kávé árát. Erre példa Vietnám, amely az úgynevezett robuszta kávé fellegvára, de az ázsiai országból a járvány miatt bevezetett korlátozások következtében csak nehézkesen lehetett exportálni az árut. Éppen ezért az is sokat lendítene a helyzeten, ha az ottani korlátozásokon lazítanának, és ez Török Lajos szerint előbb-utóbb be is következik, mert a döntéshozók is érzik az ügy súlyát.

Lefedezett készletek, növekvő nyomás

Az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője közölte, a legfrissebb adatok szerint Brazília augusztusban 2,3 millió zsákot tudott exportálni, ami jóval elmarad a tavalyi 3.2 millióhoz képest. Az arabica kávé esetében 24, a robuszta esetében 52 százalék volt a visszaesés az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva.

Felvetődik a kérdés, miként érintheti ez a helyzet a fogyasztói árakat. Török Lajos szerint rövid távon valószínűleg sehogy, ennek pedig kereskedelmi okai vannak.

A legjelentősebb kávézóláncoknak még a korábbi, alacsonyabb kávéárakból származik a jelenlegi készlete. A Starbucks például már hivatalosan is jelezte, hogy jövő szeptemberig az olcsóbb áruból is ki tudja szolgálni a keresletet. A Nestlé szintén bejelentette, hogy fedezve van, de az esetükben nem lehet pontosan tudni, hogy meddig

– értékelt.

Török Lajos rámutatott, meglehetősen változó, hogy milyen szinten tudták korábban rögzíteni az árakat a vállalatok, de az idők végezetéig nyilván nem tartanak ki ebből. A kisebb kávézóknak esélye sincs hasonló árstruktúrát követni, de a német Tchibo is jelezte júliusban, hogy árat fog emelni, és ugyanígy az egyik ismert amerikai kereskedő, a JM Smucker is közölte, hamarosan emelik majd több kávémárkájuk árát.

Most még kisebb a nyomás rajtuk, de ha a kávé világpiaci ára hónapokig magasan marad, akkor az már a boltok polcain is általánosan érzékelhetővé válik jövőre. A másik oldalról viszont ennyivel előbb mindezt lehetetlen megjósolni, mert egy kedvező trend bármikor ellentétes korrekciót eredményezhet

– mutatott rá.

A szakértő kitért arra is, egyáltalán nem kizárt, hogy a fagyos, kevésbé csapadékos idei év nem csupán egy kivétel volt, hanem a klímaváltozás miatti negatív hatások egyike, amire akár hosszú távon is be kell majd rendezkednie a kávéexportőröknek.

Ha ez így lesz, akkor konstans nyomás alá kerülhet az egész piac, és akkor garantált a tartós áremelkedés is. Török Lajos szerint ebben az esetben vagy a cégek csökkentik majd a profitjukat, vagy áthárítják a fogyasztókra a plusz költségeket.