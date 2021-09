Angela Merkel: Igen, feminista vagyok

Korábban évekig elzákózott a kérdés megválaszolása elől.

A régóta feminista ikonnak tekintett német kancellár utolsó hivatali napjaiban tette először egyértelművé, feministának tartja magát. A Deutsche Welle beszámolója szerint Angela Merkel szerda este egy düsseldorfi fórumon közölte ezt, miután beszélgetett Chimamanda Ngozi Adichie nigériai írónővel.

Úgy fogalmazott, ha arról van szó, hogy a férfiak és a nők egyenlőek legyenek a társadalomban és általában az életben, akkor ebben az értelemben feministának vallja magát.

Igen, feminista vagyok.

Bejelentését fordulatként értékelték, mert amikor a 2017-es berlini Women20 csúcstalálkozón arról kérdezték, feminista-e, nem felelt érdemben a kérdésre, ami sokaknak okozott csalódást. Egykori visszafogott hozzáállását most azzal magyarázta, hogy akkor jóval félénkebb volt.

Azóta jobban átgondolta a dolgot, és azt mondja, mindenkinek feministának kell lennie.

Ezzel utalt Chimamanda Ngozi Adichie hét éve megjelent könyvére (We Should All Be Feminists) is, amit a feminizmus alapművének tartanak.

Bejelentése a közönségtől tapsot kapott, Angela Merkel pedig elárulta, milyen sokat számított, hogy annak idején fizikusként kezdte, és a férfiasnak tartott tudományban megtanult küzdeni még azért is, hogy kísérletezhessen.

A távozó kancellár szerint a német társadalom sokat változott az elmúlt évtizedekben. 20 éve még neki se tűnt volna fel, ha egy panelbeszélgetésen csak férfiak vannak, míg ma már ezt nem tartaná helyesnek. Merkel azt is elmondta, 16 év után tiszta lelkiismerettel távozik hivatalából, amit tudott, megtett, ahhoz pedig még időre van szüksége, hogy kitalálja további lépéseit.