Videón, amint a tálibok birtokba veszik az amerikai hadsereg által hátrahagyott helikoptereket

Nem sokkal azután, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta Afganisztánt, a kabuli repülőtéren megjelentek az amerikai katonai felszerelésbe öltözött tálibok, akik a hátrahagyott helikoptereket, és eszközöket veszik birtokba.

Minderről a Los Angeles Times egyik munkatársa készített felvételt, amit a Twitteren is megosztott. Látható, amint a tálibok besétálnak a kabuli reptér egyik hangárjába, ahol üzemképtelen helikopterek állnak, valamint több otthagyott eszközt is vizsgálnak.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p

— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021