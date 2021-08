Orbán Viktor a Fox Newsnak: Az összes magyar számára sértés az amerikai elnök kijelentése

Magyar idő szerint péntek hajnalban az Egyesült Államok egyik legnézettebb politikai műsorában szerepelt Orbán Viktor miniszterelnök, akivel a jobboldali Fox News televízió népszerű műsorvezetője, Tucker Carlson készített interjút. Az ismert televíziós egy héten át Magyarországon forgat dokumentumfilmet a magyar kormány bevándorláspolitikájáról és az ország történelméről. Ennek keretében készült a magyar kormányfővel előre rögzített 15 perces interjú is.

A fősodratú amerikai média egyáltalán nincs elájulva attól, hogy az egyik leghíresebb tévés Magyarországról jelentkezik be egy héten át. Aggodalmuk, hogy Tucker Carlson követendő példának állítja be országunkat, noha szerintük egyáltalán nem az.

Az interjúban szó volt a bevándorlásról, a muszlim menekültekkel történő keveredésről, Magyarországot ért bírálatokról, és az új amerikai elnök, Joe Biden kritikájáról is.

Orbán és Carlson a Karmelita kolostor könyvtárában beszélgetett. A műsorvezető először a bevándorlásról kérdezte a magyar miniszterelnököt, hogy miért ment szembe Magyarország az Európai Unióval menekült kérdésben, miért zárta le a határt. Erre Orbán úgy felelt:

Orbán Viktor ezután úgy folytatta a bevándorlás témáját, hogy arról beszélt, több európai ország is a menekültek integrációja mellett döntött, szerinte „új társadalmat” építenek. Mint mondta, így hívják, ahol összekeverik a keresztény és muszlim közösségeket, ami szerinte nagyon kockázatos, a magyarok pedig elutasítják ezt. Közölte, ezért érik támadások Magyarországot, és ezért ő az Európai Unióban fekete báránynak számít.

Az amerikai műsorvezető ezután Joe Biden, az Egyesült Államok új elnöke által megfogalmazott kritikával szembesítette Orbánt. Biden a tavaly novemberi elnökválasztás előtt egy „totalitárius gengszternek” nevezte őt a lengyel miniszterelnökkel és a belarusz elnökkel együtt.

Orbán erre azt mondta:

– mondta nevetve, majd hozzátette:

– szögezte le.

Az interjú során természetesen szóba került Donald Trump nemrég leváltott amerikai elnök is, valamint Orbán másik szövetségesének Benjahmin Netanjahu izraeli elnök leváltása is. Erre a magyar kormányfő azt mondta:

Nem vagyunk túl szerencsések, mert Donald Trump rendkívül támogatóan viselkedett Magyarországgal. America first, ez egy igazán vonzó üzenet volt nekünk magyaroknak is, hisz nekünk is Magyarország az első. Hasonlóan pozitívan érzünk Benjahmin Netanjahuval, de most őt is leváltották, nagy kihívás, hogy hogyan kezeljük majd ezeket a változásokat.