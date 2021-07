Emmanuel Macron lecserélte a telefonját a Pegasus-ügy miatt

Telefont és telefonszámot is cserélt Emmanuel Macron francia elnök a Pegasus kémprogrammal kapcsolatos üggyel összefüggésben – közölte csütörtökön a francia elnöki hivatal.

Az MTI a Reuters forrására hivatkozva azt írja, a francia államfőnek több telefonszáma is van, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy sikerült kémkedni utána. A telefoncsere tehát csak biztonsági intézkedés.

A Pegasus-ügy kapcsán rendkívüli ülést tartott a francia nemzetbiztonsági és védelmi tanács. Gabriel Attal kormányszóvivő azt mondta, itt hagyták jóvá az elnökre vonatkozó biztonsági protokollt.

A Le Monde kedden számolt be arról, hogy a francia elnök is szerepelt Marokkó lehetséges megfigyelési célpontjai között. A napilap szerint 2019-ben egy marokkói állambiztonsági szolgálat célkeresztjébe került Édouard Philippe volt miniszterelnök és az akkori kormány további tizennégy tagja is.

Marokkó tagadta bármiféle érintettségét a Pegasus-ügyben.

A Forbidden Stories által vezetett, oknyomozó újságírói csoportokból álló nemzetközi konzorcium szerint különböző országok kormányai az NSO izraeli kibercég programjával újságírók, aktivisták és politikusok telefonjait próbálták meg feltörni, vagy törték fel sikeresen megfigyelés céljából. A célpontok között legalább háromszáz magyar szereplő is volt.