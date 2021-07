Tűzoltók haltak meg, házak dőltek össze a heves németországi esőzések miatt

Károkat és közlekedési fennakadásokat okoz Németország több térségében a hosszan tartó heves esőzés, amelyre másfél évtizede nem volt példa. A Standard az SWR-re hivatkozva arról ír, hogy a folyamatos eső és áradások miatt legalább hat ház omlott össze az ország délnyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Schuld városában. 25 másik ház instabil, fennáll az összeomlás veszélye. A rendőrség szerint jelenleg körülbelül 30 embert nem találnak, de az eltűntek pontos száma még nem végleges. A rendőrség szóvivője szerint a helyzet zavaros.

