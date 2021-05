Két plutóniumtermelésre alkalmas atomreaktort épít Kína

Aggodalomra ad okot két most épülő atomreaktor a kínai partoknál: az erőműveket nagy titkolózás övezi, és mindegyikük képes arra, hogy több nukleáris üzemanyagot gyártson, mint amennyit elhasználnak benne, ezt az extra üzemanyagot pedig akár atomfegyverek gyártására is lehet használni – írja az Al Jazeerára hivatkozva az IFL Science. A Csangpiao szigetén épülő erőművek 2023-ban és 2026-ban állnak majd munkába.

Az erőművek által előállított extra plutóniumot akár atomfegyverek készítése céljából is fel lehet használni.

A China Fast Reactor 600 (CFR-600) típusú gyors tenyésztőreaktorokhoz hasonló építmények az 1960-as, 1970-es években voltak elterjedtek, de a legtöbbet közülük azóta leállították. Ma már csak négy működik a világon: kettő Oroszországban, valamint egy-egy tesztreaktor Indiában és Japánban.

Míg a legtöbb atomreaktort víz felhasználásával hűtik (így működik a hazai paksi atomerőmű is), a gyors tenyésztőreaktoroknál ez a folyamat folyékony nátriummal történik. Ezek képesek a fűtőanyag közel 100 százalékát hasznosítani, cserébe viszont jóval nagyobb a veszélyes nátriumszivárgás esélye.

A CFR-600 működése során plutónium keletkezik majd, amit ugyan más erőművekben is fel lehet használni, de ugyanúgy alkalmas nukleáris robbanófejek gyártására is. Kínának jelenleg körülbelül 300-350 atomfegyvere lehet jelenleg, de ha az erőművekből is erre a célra használják fel a plutóniumot és más rendelkezésre álló erőforrásokat, 2030-ra akár 1270 új robbanófejet is készíthetnek az országban.

