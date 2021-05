Hiába akarta kihúzatni Orbán és Morawieczki, benne maradt a gender a portói uniós nyilatkozatban

Orbán Viktor és Mateusz Morawieczki mégsem tudta kihúzatni a gender kifejezést az uniós kormányfők által aláírt portói kötelezettségvállalásból, írja a Hvg.hu

Az unió pénteken kezdődő portói szociális csúcstalálkozóján az EU vezetői egy nyilatkozatban kötelezték el magukat a szolidaritás és az esélyegyenlőség mellett a koronavírus-járványból való kilábalás során.

A nyilatkozat korábbi tervezetében az szerepelt, hogy az EU „elő fogja mozdítani a nemek közötti egyenlőséget”, a Reuters birtokába jutott újabb, verzió azonban már kerüli ezt a kifejezést, és úgy fogalmaz: „Fokozni fogjuk a diszkrimináció leküzdésére irányuló erőfeszítéseket, és aktívan dolgozunk a nemek közötti különbségek megszüntetésén… és az egyenlőség előmozdításán.”

A gender szó a szövegben végül háromszor is szerepel, ugyan nem pont abban a részben, ahonnan kivetették volna, de közvetlenül előtte külön pontban írnak arról, hogy dolgoznak a nemek közötti egyenlőségen, és itt a gender szót használják. Egyébként a kifogásolt mondatba bekerült az is, hogy egyenlő bánásmódot akarnak nyújtani a migrációs hátterű embereknek is.