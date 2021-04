Tombol a járvány Indiában

Ötödik egymást követő napon döntött rekordot Indiában a koronavírus regisztrált fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak napi növekménye, az országban az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 17 milliót.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerinte hétfőn 352 991 új fertőzöttet és 2812 halálos áldozatot regisztráltak.

Szakértők már többször jelezték, hogy a fertőzöttek és a halottak valódi száma vélhetően magasabb a hivatalos adatoknál.

A járvány egyik gócának számító, több mint 21 milliós Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből. Szombaton egy delhi egészségügyi intézményben 20 beteg halt meg, mert elfogyott az oxigén, további féltucat fővárosi kórház szintén súlyos oxigénhiányra figyelmeztetett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap a Twitteren aggodalmát fejezte ki az indiai járványhelyzet miatt, és bejelentette: az Európai Unió azonnali segítséget nyújt az országnak.

Az EU mellett az Egyesült Államok, valamint Pakisztán is segítséget ajánlott fel, Heiko Maas német külügyminiszter pedig hétfőn jelentette be, hogy hazája külön is orvosi oxigént és más egészségügyi felszerelést küld a napokban az 1,3 milliárd lakosú országba.