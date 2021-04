Rémálommá vált a járvány pusztítása Indiában

A koronavírus-járvány kezdete óta számos gócpont alakult ki világszerte, de ami most Indiában történik, az minden eddiginél súlyosabbnak látszik.

A több mint 1,3 milliárd lakosú országban március közepén kezdődött a harmadik hullám, és egy hónap alatt eljutottak oda, hogy megteltek a kórházak, nincs elég gyógyszer, orvosi oxigén és lélegeztetőgép sem a súlyos betegek számára. Pedig az előrejelzések szerint még el sem érték a csúcsot. Indiában csak pénteken 332 730 új fertőzöttet azonosítottak, ami nemcsak az országban, hanem az egész világon is rekordnak számít.

A járvány mostani elszabadulásában óriási felelőssége van a kormánynak, mert nem vezetett be időben hatékony szigorításokat, ugyanakkor ott van az Indiában azonosított kettős vírusmutáns is, amivel kapcsolatban jelenleg több a kérdés, mint a válasz.

Könyörgő hozzátartozók, egyre fiatalabb betegek

Ha valahol elkezd dinamikusan emelkedni az új fertőzöttek száma, akkor azt néhány hét késéssel a súlyos betegek és az áldozatok számának növekedése követi.

A tendencia alól nem kivétel India sem, ahol mostanra már akár napokat is kell várni, mire valaki kórházi ellátásban részesülhet és oxigént kaphat. Már ha egyáltalán van még belőle. Péntek reggel Delhi kórházai a közösségi médiában tettek közzé felhívást, amelyben arról számoltak be, hogy néhány órán belül el fog fogyni minden orvosi oxigén az intézményeikben. A túlterheltség odáig vezetett, hogy már azokat sem tudják megfelelően ellátni, akiket egyáltalán fogadni tudnak.

Az orvosi oxigént termelő gyárak próbálják kielégíteni az óriási keresletet, de kevés sikerrel. Csütörtökön este indult útjára az első úgynevezett Oxigén Expressz egyenként 15 tonna orvosi oxigént tartalmazó tartállyal, de ezzel a problémát még önmagában nem oldják meg.

Az ország több városában is éjjel-nappal hallani a szirénázó mentőautók zaját, de rengetegen a kórház parkolóiban elvesztik a harcot a betegséggel szemben, mert nem jutnak időben ágyhoz.

A közösségi médiában keringő videók és a tévétársaságok felvételei egyaránt kaotikus jeleneteket mutatnak a teljesen megtelt kórházakról, amelyek előtt a betegek hozzátartozói sok esetben valósággal könyörögnek vagy olykor agresszívan követelik, gyógyítsák meg szeretteiket.

Az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkáját bizonyítja, hogy a kórházak nagyjából fél percenként kapnak egy hívást. A legtöbbször arról érdeklődnek a betelefonálók, van-e szabad kapacitásuk koronavírusos betegek ellátására. A válasz pedig az esetek 99 százalékában már az, hogy nincs.

Az orvosoknak választaniuk kell, ebben a helyzetben kit mentenek meg. A triázs rendszert napokkal ezelőtt életbe kellett léptetni, mert rengeteg húszas, harmincas éveiben járó, nagyobb eséllyel megmenthető fiatal is súlyos állapotba kerül a fertőzéstől. De sok esetben ők sem élik túl a betegséget.

Az áldozatok száma is az egekbe szökött, csak pénteken több mint kétezren haltak meg a betegségben, és egyesek szerint ez a szám a valóságban ennél is magasabb. Erre utal, hogy nem tudják olyan ütemben elhamvasztani az áldozatokat, mint amilyen tempóban beérkeznek az új halottak.

Korán kezdtek ünnepelni

A végjátékban vagyunk.

Erről beszélt alig hat hete az indiai egészségügyi miniszter a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, és a jelek szerint ezt mindenki el is hitte.

Pedig India az első országok között vezetett be zárlatot még tavaly márciusban, de már a második hullám is napi 100 ezer új fertőzöttnél csúcsosodott szeptemberben. Miután a számok az év vége felé elkezdtek csökkenni, Narenda Modi miniszterelnök népszerűsége gyorsan emelkedni kezdett. Nyithattak az üzletek, az élet visszatért a járvány előtt megszokotthoz, az emberek pedig egyre kevésbé tartották be a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

A kormány nem igazán készült fel arra, hogy más országokhoz hasonlóan még erősebben térhet vissza egy újabb hullám, éppen ezért a veszélyekre nem is figyelmeztették a lakosságot. Mintha a koronavírus egyik pillanatról a másikra már nem lett volna valós rizikófaktor.

Narenda Modi leginkább az oltási tervben bízott, de a járványt legyőzni csak a vakcina és a védekezés együttes erejével lehet. Márpedig Indiában mostanáig a lakosság alig több mint tíz százalékát oltották be. Ez azért is különös, mert az ázsiai országban gyártják a legtöbb vakcinát. Mégis többet adtak el külföldre, mint ahányan védettséget szereztek vele belföldön. A március végi adatok szerint 76 országnak eddig több mint 60 millió dózist értékesítettek, miközben addig csak 52 millió adagot adtak be az indiai polgároknak.

Indiában az év elején öt államban is választási kampányidőszak volt, és a járvány ellenére elég komoly tömegeket megmozgató eseményeket szervezett Modi pártja. Aztán ott volt a 12 évente megrendezendő Kumbh mela tömeges hindu zarándoklat, amin százezrek vettek részt Haridvár városában. Ennek a vallási ünnepnek nagy szerepe lehetett abban, hogy mostanra katasztrofális a krízis az egész országban.

A hírhedt indiai mutáns

Február közepén még a tudósok is értetlenül álltak a jelenség előtt, hogyan csökkenhetett drasztikus mértékben a fertőzöttek száma Indiában. A járvány korábbi csúcsán naponta közel 100 ezer új esetet diagnosztizáltak, ami februárra 11 ezer körülire csökkent. A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy mivel a nagyvárosokban már a nyájimmunitás küszöbén vannak Indiában, de ezzel együtt is betartják az óvintézkedéseket, mint a maszkviselés és a távolságtartás, és vidéken kevésbé gyorsan fertőz a vírus, hirtelen zuhanni kezdhetett az esetszám.

Szinte még meg sem találták a pontos választ erre, megjelent a dupla indiai mutáns, aminek biztosan van köze a mostani elképesztő számokhoz.

India március 25-én jelentette be, hogy egy új kettős koronavírus-variánst azonosítottak több államban is.

A mutáns tüskefehérjéje két helyen is változott, így elméletben fertőzőképesebb lehet, mint az eredeti változat, csakúgy, mint a brit mutáns. Amit viszont még senki nem tud, az az, hogy vajon mennyivel ellenállóbb a vakcinákkal szemben.

Indiában a mutációkat sem vették olyan komolyan, mint az elvárható lenne, decemberben ugyanis mindössze ötezer mintán végeztek el genomszekvenálást, ami elenyészőnek mondható egy ilyen nagy országban. Magyarul mire megtalálták a mutánst, addigra rég elterjedhetett.

Brazíliához hasonlóan India esetében is az lenne a legfontosabb, hogy mielőbb visszaszorítsák a járvány terjedését, másként utat nyitnak a vírus előtt, hogy még tovább mutálódjon, és ezáltal nem elképzelhetetlen, hogy előbb vagy utóbb majd képes lesz megkerülni az oltóanyagok által biztosított védettséget. Igazán nagy tragédia talán ekkor sem történne, mert a gyógyszergyártók néhány hónap alatt képesek lennének úgy módosítani a vakcinát, hogy a mutáns ellen is védjen, de az erre az időszakra vonatkozó esetleges újabb leállás semmiképp sem segítene a világon.