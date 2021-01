Trump történelmet írt: először vádoltak meg kétszer elnököt

Az amerikai képviselőház szerdán megszavazta a republikánus párti Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium ostroma miatt.

Donald Trump történelmet írt azzal, hogy második alkalommal is elindították ellene az alkotmányos felelősségre vonási eljárást, azaz az impeachmentet. Eddig egyetlen amerikai elnökkel sem fordult elő ez egynél többször. Őt 2019-ben azért akarták felelősségre vonni, mert visszaélt hatalmával, ám akkor a szenátusi többséget birtokló republikánusok teljes mellszélességgel álltak ki mellette, így a vád elbukott.

A mostani képviselőházi szavazáson az előterjesztést 232 szavazattal fogadták el 192 ellenében.

Az eljárás megindult, most a szenátus elé kerül: arról szerdai cikkünkben részletesen írtunk, hogy az eredmény most azért kiszámíthatatlanabb, mint legutóbb, mert a republikánusok erős embere, a republikánusok szenátusi csoportjának vezetője, a veterán Mitch McConnell álláspontja egyelőre nem egyértelmű az ügyben. Ráadásul egyes republikánusok politikusok alapvető politikai érdekei és kényszerei is alakultak. Trump immár nincs hatalmi pozícióban, ráadásul a választási csalás lehetőségének lebegtetésével ámokfutást mutatott be a választás utáni időszakban, azaz többeknek azt diktálhatja a politikai racionalitás, hogy számoljanak le vele örökre. Erre egyébként pénzügyi kényszerek is mutatnak, minthogy több nagyvállalatat bejelentette, nem támogatja olyan republikánus politikusok kampányait, akik kiálltak Trump mellett.

A vád ezúttal az, hogy Trump veszélyeztette a törvényhozás biztonságát azzal, hogy a Capitolium ostroma előtt feltüzelte híveit, lényegében lázadás szításával vádolják.

A szenátusban január 19-én, azaz egyetlen nappal Joe Biden megválasztott elnök beiktatása előtt tárgyalnak az ügyről, ám Trump számára nem is elsősorban a jelenlegi ciklus, hanem a politikai jövője miatt számít az, milyen eredménnyel zárul az eljárás. Elítélése ugyanis pontot tenne politikai karrierje végére.