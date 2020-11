A BBC erről meg is osztott egy videót. Jó eséllyel Trump akkor is ezt tette, amikor kiderült, hogy elvesztette a választást. Mindenesetre stábja bejelentése szerint még nincsen vége a választásnak, küzdenek a győzelemért.

Pictures capture Donald Trump at his golf course in Virginia, as Joe Biden projected to become the next US presidenthttps://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/QiJ6f7se7m

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020