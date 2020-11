Maine második kongresszusi körzetének elektori szavazatát húzta be. Sokat nem számít, mert az állam többi részét Biden vitte el, aki Nebraskában ehhez hasonlóan vett el egy elektori körzetet Trumptól.

President Trump wins Maine’s 2nd Congressional District, picking up the district’s single Electoral College vote over Joe Biden. Biden won the statewide vote.

