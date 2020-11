Trump stábja újraszámlálást követel Wisconsinban

Már korábban is célozgattak arra, hogy újraszámlálást fognak kérni, de most Bill Stepien, Trump kampányfőnöke hivatalosan is bejelentette. Az ok az, hogy szerintük több szabálytalanságról kaptak jelentést, de erre egyébként semmi nem utal. Biden majdnem teljes feldolgozottságnál több mint húszezer szavazattal vezet, amit nehéz lesz ledolgozni, mert a legutóbbi újraszámlálásnál végül 131 darab szavazatot találtak.