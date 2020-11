Mi kell Biden győzelméhez, és mikor fog kiderülni?

Most, hogy Joe Biden megnyerte Wisconsint, már csak arra van szüksége a győzelemhez, hogy megtartsa a két államot, ahol most is vezet: Nevadát és Michigant. Nevadában magyar idő szerint csütörtökön lehet hivatalos végeredmény, Michiganben pedig a korábbi ígéretek alapján akár ma éjjel, de van egy kis bökkenő: Trump stábja pert indított, hogy azonnal állítsák le a szavazatszámlálást, mert szerintük nem jutottak be minden helyiségbe. Attól függően, hogy a bíróság leállítja-e a számolást, órák vagy napok vannak hátra az eredményig.

Mindez persze részletkérdés, ha Biden megnyeri Pennsylvaniát, de itt egyelőre nem ő vezet, és nehéz elképzelni, hogy átvegye a vezetést, még ha nincs is kizárva. Egyébként ez is csak csütörtökön derül majd ki.