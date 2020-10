CNN: Az első jelölti vita után Biden növelte előnyét Trumppal szemben

16 százalékpontos előnyre tett szert Joe Biden demokrata elnökjelölt Donald Trumppal szemben a CNN legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fehér Házért folytatott küzdelemben. A felmérést teljes egészében az első, botrányos elemektől sem mentes jelölti vita után készítették, és nagyrészt azután, hogy kiderült, Trump koronavírusos lett. A kutatásban olyanokat kérdeztek meg, akik azt tervezik, hogy szavazni fognak november 3-án.

A CNN által megkérdezettek 57 százaléka mondta azt, hogy Barack Obama egykori alelnökét, Bident támogatja, és 41 százaléka azt, hogy Trumpot. A szavazók több fontos témával kapcsolatban is úgy gondolják, hogy azt Joe Biden jobban tudja kezelni, mint a jelenlegi elnök, ilyenek a koronavírus-járvány, az egészségügy, a faji egyenlőtlenség az USA-ban, legfelsőbb bírósági jelölések, bűnüldözés és biztonság.

A korábbiakhoz képest javult Biden megítélése is, most már a megkérdezettek 52 százaléka mondja azt, hogy pozitív a benyomásuk a volt alelnökről, Trumpról ezt csak 39 százalék mondta. A demokrata politikus a nők körében is növelte az előnyét: szeptemberben még 57 százalékuk támogatta, október elején 66 százalék. A CNN szerint az előny jelentős része a diplomás fehér nők és a színes bőrű nők körében keletkezett, de a fiatalok, a mérsékeltek és a függetlenek között is népszerűbb lett Biden.

A CNN ugyanakkor megjegyzi, hogy a Biden népszerűségének növekedése nem hozott nagyobb mértékű esést Trump számára: az elnök támogatói továbbra is kitartanak mellette, és a diplomával nem rendelkező fehér férfiak között még növelte is a támogatottságát 61 százalékról 67 százalékra. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az úgynevezett csatatér államokban az átlagosnál alacsonyabb Biden előnye.

