Trump szerint az USA-ban belső terror tombol

Bár kérték, ne tegye, az elnök mégis elment Kenoshába.

Donald Trump „belső terrorizmushoz” hasonlította az erőszakba torkolló tüntetéseket, amikor ellátogatott a wisconsini Kenosha városába, ahol előző héten rendőrök hátba lőttek egy 29 éves afroamerikai férfit. Ezt követően vonultak utcára a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen tiltakozók.

Az MTI jelentése szerint az elnök körbejárta az erőszakos megmozdulások helyszíneit, majd a tüntetőket erőszakos csőcseléknek nevezte. Azt mondta, leromboltak, tönkretettek legalább huszonöt üzletet, porig égettek középületeket és kövekkel dobáltak rendőröket, ami

nem a békés tüntetés megnyilvánulása, hanem igazi belföldi terrorizmus.

Trump segítséget ígért a kereskedőknek és a helyi rendőrségnek, azt mondta, a szövetségi kormány négymillió dollárt ad azoknak, akiknek az üzleteit feldúlták, tönkretették, és egymillió dollárt kap a helyi rendőrség is. Védelmébe vette a rendőrség fellépését, a sajtót okolta, mert az szerinte többnyire csak a hibás rendőri intézkedésekre összpontosít.

Az elnök nem találkozott a demokrata párti polgármesterrel, de az elnöki repülőgépen őt kísérő újságírók előtt élesen bírálta, azt mondta. a tüntetők porig égették volna a várost, ha a Nemzeti Gárda és a szövetségi rendfenntartók 200 tagja nincs jelen. Ismét közölte, ő a rend, a törvényesség híve.

Előzőleg a polgármester és Wisconsin állam szintén demokrata párti kormányzója, Tony Evers arra kérte Trumpot, ne menjen el Kenoshába, mert látogatása hátráltatja a megbékélést a városban. Az elnök nem találkozott a rendőri intézkedés közben lelőtt Jacob Blake családjával sem. Korábban azt közölte, azért nem, mert a rokonok csak ügyvéd jelenlétében akartak találkozni vele, de Blake apja a CNN hírtévének azt mondta, nem akar politizálni, nem tartja fontosnak a közös fotózkodást az elnökkel. Idősebb Jacob Blake közölte, fia deréktól lefelé lebénult, egyelőre csak remélik, hogy rendbe jöhet.

Jacob Blake-et augusztus 29-én rendőrök lőtték hátba, miközben az autója felé tartott. Az első hírek szerint a férfi éppen békíteni próbált két vitatkozó nőt. A hét lövés akkor dördült el, amikor Blake kinyitotta a kocsiajtót. Pár nappal később a rendőrség azt közölte: a férfi ellen letartóztatási parancs volt érvényben egyebek mellett szexuális bántalmazás miatt, és aznap is hasonló ügyben hívták őket. Blake ellenállt a letartóztatásnak, nem volt hajlandó a kezében lévő kést sem eldobni. A The New York Times című lap tudósítása szerint a lövések előtt a rendőrök kétszer is megpróbálták sokkolóval megfékezni Blake-et.

Kiemelt kép: Donald Trump meglátogat egy megrongált területet a Wisconsin állambeli Kenoshában szeptember 1-jén. MTI/AP/Evan Vucci