Őrizetbe vették, csalással vádolják Steve Bannont

Őrizetbe vették Steve Bannont – írja a BBC. Donald Trump amerikai elnök korábbi tanácsadóját – elnökválasztási kampányának egyik kulcsfiguráját – csalással vádolják az amerikai-mexikói határon építendő fal adománygyűjtő kampányával kapcsolatban.

Az igazságügyi minisztérium szerint Bannon és három társa százezreket csapott be a Trump egyik fő választási ígéretének számító fal megépítésével, a We Build the Wall kampány révén összesen 25 millió dollárt gyűjtöttek össze. A tárca szerint Bannon több mint egymillió dollárt kapott, és ennek egy részét személyes kiadásaira fordította.

A bíróságon később kell megjelennie, a vádbeli bűncselekmények akár húszéves börtönbüntetéssel is sújthatók.

Az alt-right meghatározó alakja Trump elnökké választása után mindössze néhány hónapot töltött a Fehér Házban, összekülönbözésük után ugyanis Trump kirúgta. Ezt követően, az európai parlamenti választás előtt az európai szélsőjobboldali erők összehozásán fáradozott, kevés sikerrel. Akkoriban Budapesten is előadott.

Kiemelt kép: Steve Bannon előadást tart a Várkert Bazárban 2018. május 23-án. MTI Fotó: Soós Lajos