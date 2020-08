33 millió forintnyi pénzt adtak Michael Jackson flittereséért

Egy plakát még többért ment el.

112 ezer dollárért, vagyis mintegy 33 millió forintért kelt el egy szombati árverésen a 2009-ben, ötvenegy éves korában meghalt Michael Jackson fehér flitteres kesztyűje, amelyet Victory című 1984-es turnéja alatt viselt a, mondjuk úgy, ellentmondásos életutat befutott popsztár.

Az aukcióra a Heritage Auctions-nél került sor.

Egy másik licitáló 119 ezer dollárt (35 millió forintot) adott ki egy ritka, 1958-as koncertplakátért, amelyen a rock and roll olyan nagyságai szerepelnek, mint Buddy Holly, Chuck Berry és Jerry Lee Lewis. A tarka plakáttal 16 zenész és zenekar három madisoni (Wisconsin állam) Big Beat-koncertjét reklámozták, a hangversenyen olyan nagy slágereket adtak elő, mint a Peggy Sue, a Great Balls of Fire vagy a Sweet Little 16.

Egy 1966-os fekete-fehér poszter, amely a Jefferson Airplane együttes egy San Franciscó-i koncertjéhez készült a pszichedelikus pop-art stílusában, több mint 11 ezer dollárért (3,2 millió forint) talált gazdára. Több mint két tucat licitáló harca tornászta a magasba a Bob Dylan egyik első nagy New York-i fellépésére hívó, kézzel írt 1963-as szórólap árát, amely így 4000 dollárra (1,17 millió forint) szökött fel.

Linda Ronstadt (Heart Like A Wheel) rockénekesnő emléktárgyainak egy csoportját 65 ezer dollárért (19 millió forint) adták el, a legdrágábban – 35 ezer dollárért (10 millió forint) – Yamaha márkájú fekete zongoráját, amelyet San Franciscó-i házába vásárolt.

Úgy illene, hogy Jacksontól illesszünk ide egy videót, de annyira megörültünk Chuck Berry neve láttán, hogy inkább egy vele és egy másik mágussal, Bruce Springsteennel készül kedvencükkel örvendeztetjük meg a minőségi popkultúra rajongóit:

