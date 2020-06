Családi botránykönyv tehet keresztbe Trumpnak a választás előtt

Amióta 2017-ben beköltözött a washingtoni Fehér Házba, számos könyv született arról, hogy milyen színvonaltalan és kaotikus munkát folytat Donald Trump amerikai elnök. Idén novemberben Trump újra elindul az elnökválasztáson, ám a kampányába alaposan bekavarhat egy hamarosan megjelenő kötet. A Too Much and Never Enough (Túl sok és sosem elég) című könyvet nem egy korábbi beosztottja, hanem egyik unokahúga, a nyilvánosságtól eddig magát távol tartó Mary Trump jegyzi, aki az előzetes információk szerint nem kíméli a híres rokont.

A július végén, augusztus elején a boltokba kerülő könyv tartalmáról már lehet tudni néhány dolgot, előtte azonban érdemes áttekinteni a Trump-családfát, hogy könnyebb legyen elhelyezni a szereplőket. Frederick Christ Trump 1905-ben született New Yorkban német bevándorlók gyermekeként. I. Fred – az egyszerűség kedvéért nevezzük így – édesapját követve ingatlanokkal kezdett el foglalkozni, vagyonát azzal alapozta meg, hogy a II. világháború előtt és után középosztálybeli családoknak épített megfizethető lakásokat az USA keleti partvidékén. Ahogy az a BBC korábbi cikkéből kiderült, ezeknek a lakásoknak a nagy része a kormányzat megbízásából épült, és 1954-ben I. Fredet meghallgatta a szenátus, mert felmerült a gyanú, hogy saját zsebre dolgozott. A 70-es években aztán újabb botrányba keveredett, amikor azzal vádolták, diszkriminálja a kisebbségeket azzal, hogy nem engedi, hogy az általa épített lakásokban Puerto Rico-i és fekete albérlők legyenek. Az ügy végül Fred Trump elmarasztalása nélkül zárult. (Erről a Netflix magyarországi kínálatában is megtalálható Dirty Money első évadában is szó esik egy epizód erejéig.) I. Fred 1942-ben vett el egy skót bevándorlót, Mary Anne MacLeodot, akivel Queens elegáns negyedében öt gyereket neveltek fel: Maryanne-t, II. Fredet, Elizabeth-et, Donaldot és Robertet. Maryanne bíró lett, ám bátyja elnökké választásakor visszavonult, Elizabeth bankárként dolgozott nyugdíjazásáig, Robert pedig a családi hagyományoknak megfelelően ingatlanokkal foglalkozik még mindig, bár most már inkább csak félállásban. A legidősebb fiúként ugyancsak erre a pályára szánták II. Fredet is, de ő egy apjával folytatott vita miatt pályát módosított és pilóta lett. A húszas évei közepére azonban oly mértékben eluralkodott rajta az alkoholizmus, hogy elvált, és kénytelen volt abbahagyni a repülést, mert veszélyeztette volna az utasokat. Az 1970-es évek végén a szülei házában lakott, és az apja cégénél dolgozott az egyik karbantartói csapat tagjaként. 1981-ben halt meg az alkoholizmus által kiváltott szívroham következtében, mindössze 43 évesen. Donald Trump később azt mondta, hogy ő maga azért nem ivott, dohányzott vagy fogyasztott kábítószert sosem, mert látta, mi lett a bátyjával, egy 2019-es interjúban pedig azt mondta, hogy a család felől érkező nyomás közrejátszhatott abban, hogy testvére inni kezdett. A végrendelet és a bosszú Ugorjunk egy nagyot az időben, egészen 1999-ig, amikor több éves betegeskedés után elhunyt I. Fred Trump. Itt kapcsolódik be a történetbe Mary Trump, illetve a testvére, III. Fred Trump – ők II. Fred gyerekei –, akik megtámadták a nagyapjuk végrendeletét. Mary akkor arról beszélt a New York Daily News című lapnak, hogy – szerinte – nagybátyjai és a nagynénjei rávették I. Fredet: hagyják ki a végrendeletből a legidősebb fiút. Abban ugyanis a nagyapa úgy fogalmazott, hogy az örökség nagyobb részét a gyerekei és azok leszármazottai között kell szétosztani, kivéve II. Fredet. Ez azt jelentette, hogy ugyan Mary és III. Fred fejenként kaptak 200 ezer dollárt, de a vagyon tetemesebb része – legalább 20 millió dollár – az apjuk testvéreinek és azok gyerekeinek jutott. A rokonok persze másképp látták a történteket, Donald Trump szerint például Mary és III. Fred úgy éltek, mint a királyok, Maryanne pedig azt mondta, hogy az unokák alig látogatták a nagyszüleiket, és I. Fred Trumpnak esze ágában sem volt úgy kezelni őket, mint a gyerekeit. Trumpnak nagyon hiányzik a megtestesült gonosz Ki köti össze Joseph McCarthyt, Donald Trumpot és Kulka Jánost? A XX. század egyik leghírhedtebb amerikai ügyvédje, Roy Cohn. A Trump-családban kitört belső viszálynak csak egyik mozzanata volt a megtámadott végrendelet, egy másik esemény ennél jóval negatívabb fényt vet Donald Trumpra. A nagyapja temetését követő éjszakán ugyanis III. Fred feleségénél megindult a szülés, ám vajúdás közben a kisbaba rohamot kapott, és agyi bénulás (cerebrális parézis) lépett fel nála. A család azt ígérte, hogy állja majd a kisfiú kórházi kezelésének költségeit, ám miután Mary és III. Fred megtámadta a végrendeletet, Donald – figyelmen kívül hagyva a beteg kisfiú állapotát – bosszúból megvonta a támogatást. A bíróság döntése alapján végül a család kénytelen volt kifizetni a kórházi számlákat, a végrendeletről szóló perben pedig a felek megegyeztek, és állítólag Donald és III. Fred között is némileg helyreállt a kapcsolat. Ki volt a kiszivárogtató? Mary, aki klinikai pszichológusi végzettséget szerzett, és professzionális életvezetési tanácsadói képesítéssel is rendelkezik, ezt követően eltűnt a reflektorfényből, de a sértettsége megmaradt. A Daily Beast szerint a most megjelenő könyvben Mary azt állítja, ő volt az, aki 2018-ban titkos családi iratokat szivárogtatott ki a New York Timesnak. A lap ezen dokumentumok alapján cikksorozatban számolt be arról, hogy Donald Trump évtizedekkel korábban segített a szüleinek, hogy dollármilliókat titkoljanak el az adóhivatal elől. A lap azt állította, Trump nem önerejéből lett milliárdos, hanem valójában az apjától jutott hozzá a mai értéken számolva legalább 400 millió dolláros vagyonhoz, amelynek felhizlalásához Trump és a testvérei a kilencvenes években többek között gyanús adómegkerülési technikákat alkalmaztak, valamint fantomcégek létrehozásával segítettek a szüleiknek a valós vagyonuk eltitkolásában. A Trump család ügyvédje visszautasította a vádakat, Robert Trump pedig kijelentette, hogy az ajándékok, örökségek és ingatlanok után járó adókat időben befizették. A New York Times, amely a cikksorozatért elnyerte a Pulitzer-díjat, egyelőre nem erősítette meg azt, hogy Mary Trump lett volna a forrásuk, ami elég szokatlan, hiszen itt – elvileg – maga a kiszivárogtató fedte fel magát. De várhatóan az erre vonatkozó részletek kiderülnek majd a könyvből, ahogy az is, hogy Donald nővére, Maryanne sincs túl jó véleménnyel az öccséről. Sőt, a könyv azt állítja, ahogy az édesapja Alzheimer-kórja egyre jobban előrehaladt, Trump szándékosan távol tartotta magát tőle. A kötet megjelenése ugyan néhány héttel megelőzi majd a Republikánus Nemzeti Konvenciót, ahol hivatalosan megválaszthatják Trumpot a párt elnökjelöltjének, de nem valószínű, hogy egy családi botránykrónika akadályt gördíthetne ez elé. Az már más kérdés, hogy a választók mit fognak szólni hozzá, főleg, hogy Trump népszerűsége az utóbbi időben nagyon rosszul áll. Kiemelt kép: Eva Marie Uzcategui Trinkl /Anadolu Agency /AFP D. 