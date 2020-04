Szlovénia enyhít a korlátozásokon, kinyithatnak a kisebb üzletek

Szlovénia hétfőtől enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott korlátozásokon, újra kinyithatnak az építőanyagot, háztartási gépeket értékesítő boltok, az autó-, motor- és kerékpár szaküzletek és szervizek, valamint a vegytisztítók – ismertette pénteki sajtótájékoztatóján a kormány döntését Jelko Kacin szlovén kormányszóvivő.

Kinyithatnak a 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek is – kivéve a bevásárlóközpontok üzleteit -, valamint a kutya- és macskaápoló szalonok, május 4-től pedig a fodrász és kozmetikai szalonok

– magyarázta Kacin.

A szlovén kabinet enyhítene a kijárási korlátozásokon is. Azok az állampolgárok, akik másik járásban rendelkeznek ingatlannal, hétvégi házzal vagy mezőgazdasági földdel, szabadon mozoghatnak, ugyanakkor nem vásárolhatnak a helyi boltokban és nem érintkezhetnek a helyi lakosokkal.

A sport tevékenységek terén is lesznek könnyítések. Engedélyeznek olyan szabadtéri sportokat, amelyek végzése közben nem kerülnek egymáshoz közel a játékosok, mint a tenisz, golf és a teke. A kormány azért hozta ezeket az intézkedéseket, mert úgy értékelte, a járvány fokozatosan alábbhagyott. Ugyanakkor arra figyelmeztetett: továbbra is be kell tartani a kölcsönös távolságtartásra vonatkozó szabályokat a vírus terjedésének lassítása érdekében, hogy ne növekedjen ismét a fertőzöttek száma az országban.

A hivatalos közlés szerint Szlovéniában csütörtökről péntekre 36-al, 1304-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Az előző naphoz képest öt újabb beteg hunyt el, ezzel 66-ra nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 39 330 koronavírustesztet végeztek, a diagnosztizált betegek közül 28-at ápolnak intenzív osztályon.