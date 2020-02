A szélsőjobbosok segítségével szavazták meg a liberális miniszterelnököt Türingiában

Olyan még sosem volt eddig, hogy az AfD-sek szavazatai legyenek a döntőek.

Hatalmas meglepetés történt Türingiában három hónappal a tartományi választások után. Szinte mindenki azt várta, hogy a Baloldal (Linke) első és eddigi egyetlen miniszterelnöke, Bodo Ramelow marad a posztján a szociáldemokrata SPD és a Zöldek segítségével, még akkor is, ha csak kisebbségből sikerül folytatniuk a koalíciós kormányzást.

Ehelyett viszont olyan történt, amilyen korábban még nem, még az erfurti parlamentben is fagyos csend uralkodott az eredmény kihirdetése után egy pillanatra. Ugyanis Ramelow csak 44 szavazatott kapott, 45-öt pedig a liberális FPD jelöltje, Thomas Kemmerich.

Ez pedig máshogy nem volt lehetséges, mint hogy a – Türingiában mindenképpen – szélsőjobboldali AfD is támogatta Kemmerichet, és megtagadták saját jelöltjüket, egy 354 lakosú falu független polgármesterét, Christoph Kindervatert.

Hogy bárki összeálljon az AfD-vel, ilyen még nem fordult elő Németországban, mivel a szélsőjobboldali párttal senki nem akart közösködni (megerősödésük egyébként több tartományban is megnehezíti a törvényhozás és a kormányalakítás feladatát). Hogy éppen Türingiában sikerül először a populista-bevándorlásellenes pártnak hathatósan beleszólni a politikába azért is különösen pikáns, mert ebben a keletnémet tartományban az egyik – ha nem a – legerősebb a szélsőjobboldali szárnyuk, a Flügel. Még a Kemmerichet megszavazó liberálisok és kereszténydemokraták is megdöbbentek egy pillanatra.

Az eddigi kormányzó Baloldal frakcióvezetője, Susanne Hennig-Wellsow szerint Kemmerichék ezt előre kitervelték. A Linke parlamenti vezetője felháborodásában az eredetileg Ramelow-nak szánt csokrot az eskütétel után a liberális új miniszterelnök lábaihoz dobta.

Szégyelljétek magatokat

– hangzott el közben a Baloldal egyik képviselőjétől.

A tavaly október végi választás után úgy tűnt az eddigi miniszterelnök Ramelow maradhat egy kisebbségben kormányzó koalíció vezetője. Azt tervezte, hogy a parlamentben, a miniszterelnök-választás harmadik fordulójában relatív többséggel meg is szavazzák majd. Így lett ez volna akkor is, ha az AfD kitart a jelöltje mellett. Aztán kiderült, Kindervater csak egy „stróman” volt, ahogy a Welt nevezi.

A kérdés az, hogy ki tudott arról, hogyan fognak az AfD-sek szavazni? Ezt megbeszélték előre a CDU-val és az FDP-vel? Esetleg ebbe beleegyezett az eddigi koalíció két kisebb pártja, a Zöldek és a szociáldemokraták is?

A CDU tartományi- és frakcióvezetője, Mike Mohring az eredményhirdetés után mosta kezeit, mint mondta: az ember nem felelős más pártok jelöltjeiért. Ők nem állítottak jelöltet, helyette a liberálisok jelöltjére szavaztak, mert – azt sosem tagadták – Ramelow-ék leváltása volt mindig is a CDU célja. Arról is beszélt Mohring, hogy ők hajlandóak részt venni a kormányzásban, ha annak nem lesz AfD-s tagja.

Kemmerich az SPD-s minisztereknek felajánlotta még megválasztása előtt, hogy ha ő nyer, akkor maradhatnak a pozíciójukban. Ez egyrészt a tartományi alkotmány miatt sem lehetséges, másrészt a szociáldemokraták is kizárták, mivel olyan projektben nem hajlandóak részt venni „ami az AfD kegyelméből jött létre”.

A Zöldek pedig úgy reagáltak az eredményre, hogy Kemmerich-nek azonnal le kell mondania, hiszen megválasztásához az AfD segítsége kellett, ami

egy paktum a fasisztákkal és egy történelmi léptékű hiba.

Nekik is felajánlotta első felszólalásában Kemmerich az együttműködést, de válaszul csak kinevették. Az új miniszterelnök ezután az ülés elnapolását kérte, mert kabinetje egyelőre nincsen, így szavazni sem lehet róla. Az őt támogató pártok ezt is megszavazták.

Ennek a helyzetnek egy párt örülhet igazán, teljes szívből, az AfD, akiknek bejött a trükkje, és megpuccsolták az eddigi kormánykoalíciót.

Az állampolgárok egy része sem örül az erfurti parlament mai történéseinek, délután három óta folyamatosan gyülekeznek előtte a tiltakozók. Többek között azt kifogásolják, hogy a liberálisok és a kereszténydemokraták a fasizmus támogatóivá váltak.

A pártok szövetségi szintű vezetései is meglepődtek az eredményen, a CDU-s Annegret Kramp-Karrenbauer arról beszélt, hogy pártja türingiai része a szövetségi párttal szembe ment, és nem lát más megoldást, mint új választás kiírását. Az FDP szövetségi vezetője, Christian Lindner szerint a történések meglepőek, de taktikusak voltak. Arra kéri a helyi SPD-t, CDU-t és a Zöldeket, hogy hallgassák meg Kemmerichet. Ha ezt visszautasítják, akkor új választást írhatnak ki, ami szerinte szükséges is lenne.

Azt nem tudni, mi lesz ezek után. Kemmerich biztos felállít egy kormányt, de kérdés, hogy azt megszavazza-e a parlament. Ha közreműködik benne a CDU, akkor az AfD nem lehet a része, így viszont a többség kerül veszélybe. Valameddig még ellavírozhatnak kisebbségben is, de legkésőbb ősszel, mikor a jövő évi költségvetésről kell szavazni, napirendre kerülhet az előrehozott választások témája.

