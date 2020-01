700 ezer dollár adományt gyűjtött meztelen fotóival az ausztráliai bozóttűz károsultjainak a 20 éves modell

Alig négy nap alatt 700 ezer dollárt, átszámítva körülbelül 200 millió forintot gyűjtött az ausztráliai erdőtűz károsultjainak Kaylen Ward modell azzal, hogy meztelen képeket küldött magáról azoknak, akik legalább 10 dollárt felajánlottak az általa kiválasztott alapítványok egyikének, és a tranzakcióról elküldték neki a bizonylatot, írja a Guardian.

A Kaliforniában élő 20 éves nő 2019 augusztusa óta dolgozik aktmodellként. Elmondása szerint a Karib-térségben nyaralt, amikor először olvasott az ausztráliai katasztrófáról, ami miatt rendkívül rosszul érezte magát.

Én ezer dollárt ajánlottam fel a károsultaknak. Mivel akkoriban körülbelül 30 ezer követőm volt a Twitteren, úgy gondoltam, hogy sokan közülük is segítenének

– mondta a lap megkeresésére.

Ward helyi idő szerint január 3-án este 10 óra körül tweetelt ki magáról egy meztelen fotót, és csatolt hozzá egy listát is azokról az alapítványokról, akiknek adakozni lehet. Csak aznap este hétezer dollárt gyűjtött így össze nekik.

Másnap reggel felébredtem, és elárasztottak az üzenetek. Hamarabb elértem a százezer dolláros határt, mint ahogy azt felfoghattam volna

– magyarázta.

Ward legelső tweetjét mára több mint 80 ezren osztották meg, magát azóta meztelen filantrópnak nevezi.

Bár végkimutatást még nem készített, a nő szerint körülbelül 700 ezer dollárnyi adományt hozhatott össze a meztelen képeivel. Percenként tíz olyan üzenetet kap, amihez bizonylatot is csatolnak, ráadásul volt olyan, aki rögtön ötezer dollárt ajánlott fel.

Az ügy azért is áll nagyon közel hozzá, mert őt is érintette a 2018-as kaliforniai erdőtűz, és első kézből tudja, hogy mit is jelent egy ilyen katasztrófa.

Ha egy lapra tesszük, mi volt Kaliforniában és mi történik most Ausztráliában, akkor összehasonlíthatatlan a kettő

– mondta, utalva arra, hogy az ausztráliai bozóttűz jóval nagyobb mértéket ölt minden korábbinál.

Wardnak Instagram-oldala is volt több mint 60 ezer követővel, ami jelentős bevételeket hozott neki a konyhára, de a fiókját törölték. Hiába próbál újraregisztrálni, deaktiválják, az viszont nagyon aggasztja, hogy néhány kamu profil továbbra is él a közösségi oldalon az ő nevében.

