Lezuhant egy utasszállító repülőgép Kazahsztánban

Legkevesebb 14 ember életét veszítette, miután lezuhant egy utasszállító repülőgép helyi idő szerint pénteken reggel Kazahsztánban, írja a BBC.

A Bek Air légitársaság Fokker 100 típusú repülője nem sokkal felszállás után zuhant vissza a földre majd áttört egy betonkerítést, és nekiment egy kisebb épületnek. A gépen 98 utas és 5 fős személyzet foglalt helyet.

Legalább 60 ember megsérült, őket kórházba szállították. A halálos áldozatok között a kazah belügyminisztérium szerint hat gyerek is van.

A gép a legnagyobb kazah városból, Almatiból a fővárosba, Nur-Szultanba, vagy korábbi nevén Asztanába tartott.

A Reuters tudósítója szerint hatalmas köd, szélcsend és -9 Celsius-fok volt a helyszínen, de a tragédia okát egyelőre nem tudni.

A Flightradar24 légiközlekedési lap szerint a repülő magyar idő szerint 2 óra 21 perckor szállt fel, és ugyanebben adta az utolsó jelet magáról.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM

— Flightradar24 (@flightradar24) 2019. december 27.